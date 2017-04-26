Водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с «Шевроле Нива» в Белгородской области

15:55

25 апреля в регионе произошло три автоаварии, которые унесли жизнь одного человека, два получили травмы.

В 06:45 на объездной трассе посёлка Пятницкое в Волоконовском районе 67-летний водитель ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива». В результате ДТП пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

В 12:35 на южной объездной дороге Белгорода женщина-водитель «Форд Фиеста» при повороте налево не уступила проезд автомобилю ВАЗ-2111. В результате столкновения 32-летний пассажир иномарки с травмами доставлен в горбольницу № 1 Белгорода.

В 22:30 на трассе Яковлево – Прохоровка – Скородное в Прохоровском районе пьяный 28-летний водитель ВАЗ-2114, не выбравший безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Мужчина госпитализирован в Прохоровскую ЦРБ, рассказали в УГИБДД УМВД России по Белгородской области.