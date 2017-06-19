Водитель «шестёрки» насмерть сбил молодую женщину в Белгородской области

17:58

Всего на выходных, 17 и 18 июня, в регионе случились пять дорожных аварий, в них один человек погиб и шесть были ранены.

17 июня в Ракитянском районе около двух часов ночи на трассе «Крым» – Ивня – Ракитное 33-летний водитель Mercedes Benz съехал в правый кювет, после чего машина опрокинулась. В аварии пострадали пассажиры: 16-летняя девушка и 18-летний юноша. Их положили в ракитянскую больницу.

В тот же день в Яковлевском районе в пять часов вечера на улице Шоссейной хутора Жданово водитель неустановленного автомобиля, двигаясь задним ходом, сбил 70-летнюю женщину, которая стояла на парковке. Пострадавшую с травмами отправили в местную больницу.

В Губкине в начале одиннадцатого вечера 28-летний водитель «девяносто девятой» на перекрёстке улиц Фрунзе и Дзержинского не уступил дорогу мотоциклу ИЖ Юпитер, которым управлял 35-летний мужчина. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Их отправили в губкинскую больницу.

В Борисовском районе в половине одиннадцатого вечера на трассе «Крым» – Комсомольский – Красиво 25-летний водитель «шестёрки» сбил 27-летнюю женщину, которая находилась на краю дорожного полотна. Пострадавшая от травм скончалась на месте.

18 июня в Ивнянском районе в половине третьего ночи в селе Вознесеновка 25-летний водитель «Приоры» съехал на правую обочину и врезался в линию электропередачи. Водителя с травмами отправили в местную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД