Водитель «Хёндая» погиб после столкновения с деревом в Ровеньском районе

11:48

ДТП со смертельным исходом произошло 4 сентября в 20:00 на автодороге Россошь-Старобельск в Белгородской области.





25-летний водитель «Хёндай Солярис» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.

В 16:40 на улице Южные Коробки в Губкине пьяный 46-летний водитель за рулём «Шевроле Клан» врезался в металлический забор. С травмами его доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД