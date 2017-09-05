Происшествия:

Водитель «Хёндая» погиб после столкновения с деревом в Ровеньском районе

11:48
05 Сентября 2017
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ДТП со смертельным исходом произошло 4 сентября в 20:00 на автодороге Россошь-Старобельск в Белгородской области. 

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25-летний водитель «Хёндай Солярис» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.

В 16:40 на улице Южные Коробки в Губкине пьяный 46-летний водитель за рулём «Шевроле Клан» врезался в металлический забор. С травмами его доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

 


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