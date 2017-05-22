Водитель без прав на БМВ спровоцировал смертельное лобовое столкновение в Белгородском районе

12:04

За минувшие выходные в семи ДТП погиб один человек, ещё девять участников дорожного движения получили травмы.

В 14:30 20 мая на улице Волчанской в Белгороде водитель «Шкода Фабия» сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Школьник получил травмы.

В 20:45 на трассе Белгород – Павловск в Корочанском районе 35-летний водитель «Рено Логан», превысив скорость, «догнал» ехавший перед ним МАЗ с прицепом «Кессборер». Управлявший легковушкой мужчина госпитализирован в Корочанскую ЦРБ.

В 06:30 21 мая на автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе ранее лишённый водительских прав 24-летний молодой человек за рулём БМВ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан». 58-летний водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия.

В 12:30 на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде 26-летний водитель мотоцикла «Хонда» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в попутный «Рено Сандеро». Мотоциклист и его 25-летняя пассажирка с травмами доставлены в горбольницу № 2.

В 14:10 в посёлке Таврово Белгородского района 34-летний мужчина без водительских прав не справился с управлением мотоцикла «Сузуки» и перевернулся. Пострадали водитель и его 29-летний пассажир.

В 18:20 на нерегулируемом перекрёстке улиц Свердлова и Горького в Губкине водитель «Фольксваген Туран» не пропустил «Хёндай Санта Фе», ехавший по главной дороге. В результате последняя иномарка наехала на стоявшую на перекрёстке «Ниву». В ДТП травмы получили 53-летняя пассажирка «Хёндая» и 55-летняя пассажирка отечественного авто. После оказания медицинской помощи они отпущены с назначением амбулаторного лечения.

В 21:05 на трассе Валуйки – Уразово – Новопетровка – Вериговка в Валуйском районе 19-летняя девушка за рулём «Нивы», не справившись с управлением, съехала с дороги, после чего автомобиль перевернулся. Водителя доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она была отпущена, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД