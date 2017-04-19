Во время пожара в девятиэтажке на улице Щорса в Белгороде погибла женщина

12:23

Трёхкомнатная квартира на девятом этаже вспыхнула в 12:03 18 апреля.

В 12:11 во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 42-летней хозяйки. Возгорание ликвидировано к 12:33. В результате пожара одна из комнат выгорела полностью, на всей площади квартиры закопчены стены и потолок.

Предполагаемой причиной случившегося стала неосторожность при курении. Размер ущерба выясняется. К ликвидации пожара привлекались дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей, отдельный пост специализированной пожарно-спасательной части и спасатели города, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

В этот же день в 05:23 на улице Песочной в Старом Осколе во время пожара в частном доме погиб мужчина. Огонь также уничтожил комнату. Пожар ликвидирован в 05:49. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В 06:49 в селе Беленихино Прохоровского района загорелся пристроенный к частному дому гараж. Строение и находившийся в нём автомобиль «Киа Оптима», а также кровля дома полностью сгорели. Что послужило источником возгорания, пока не известно. Пожар ликвидирован в 07:32.