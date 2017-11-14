Происшествия:

Внедорожник врезался в дерево на трассе в Белгородской области, водитель погиб

10:54
14 Ноября 2017
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Смертельное ДТП случилось в 5 утра 13 ноября на автодороге Борисовка – Пролетарский в Ракитянском районе. 

37-летний водитель «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте.

В 13:25 в селе Поповка Корочанского района КамАЗ не уступил дорогу грузовику «Ивеко», от удара последний снёс барьерное ограждение, съехал в кювет и перевернулся. 45-летнего водителя отвезли в больницу.

В 13:52 на автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе «Рено Логан» «догнал» «Пежо», 26-летняя пассажирка последнего получила травмы.

В 18:50 на улице Сторожевой в Белгороде «Рено Логан» при повороте не пропустил «Дэу Нексия». Пострадала 66-летняя пассажирка.

В 21:40 на автодороге «Крым» в Белгородском районе столкнулись «Пежо» и ВАЗ-21104. 51-летняя пассажирка отечественного авто госпитализирована в первую горбольницу, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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