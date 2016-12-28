В Валуйках «девятка» столкнулась со встречным микроавтобусом

11:09

27 декабря в Белгородской области в четырёх дорожно-транспортных происшествиях получили травмы шесть человек.

В 05:55 в селе Великомихайловка Новооскольского района водитель ВАЗ-2106 сбил 62-летнюю женщину, шедшую по краю дороги. Пенсионерка с травмами доставлена в Новооскольскую ЦРБ.

В 12:15 на трассе Дальняя Игуменка – Хохлово – Киселёво в Белгородском районе 24-летний водитель ВАЗ-21099 совершил касательное столкновение с «Нивой» под управлением 44-летнего мужчины, ехавшего во встречном направлении. В аварии пострадали оба водителя.

В 17:40 на улице Советской в Валуйках не справившийся с управлением водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Транспортёр». Травмы получили пассажиры «девятки» – 31-летняя женщина и 35-летний мужчина.

В 21:55 на автодороге «Северный подход к городу Белгороду» в Яковлевском районе 37-летний мужчина, шедший по обочине дороги в попутном направлении, попал под колёса «Лады Самара». Пешеход госпитализирован в Яковлевскую ЦРБ, сообщает УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД