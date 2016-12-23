В расследовании исчезновения Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой в Старом Осколе появился второй обвиняемый

17:10

Уголовные дела, возбуждённые в 2015 и 2016 годах по фактам безвестной пропажи девушек, соединены в одно производство.

25-летнему знакомому девушек Михаилу Саплинову ранее предъявлялось обвинение в убийстве Натальи Малаховой по ч. 1 ст.105 УК РФ. По информации следственного управления СКР по Белгородской области, теперь мужчина обвиняется также в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и угроз применения насилия и убийстве двух лиц с целью скрыть совершение другого преступления по ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.

Помимо этого обвинение по ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ст. 316 УК РФ в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и угрозой применения насилия, и заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений предъявлено 27-летнему Андрею Бобрышеву.

Оба мужчины находятся под стражей. По уголовному делу уже допрошено более 50 свидетелей, назначено более 30 различных экспертиз и исследований.