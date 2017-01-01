В канун Нового года после столкновения двух иномарок в Волоконовке погибла пассажирка «Рено»

20:34

31 декабря в Белгородской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, жертвой одного из них стала 59-летняя женщина. Ещё четверо получили травмы.

Смертельное ДТП случилось около 20:55 на перекрёстке на улице Курочкина в Волоконовке. Здесь столкнулись «Рено Логан» и БМВ. В результате 59-летняя пассажирка «Рено» скончалась в Волоконовской ЦРБ, 31-летний пассажир БМВ госпитализирован.

Ещё два человека пострадали в 08:00 при столкновении ВАЗ-2106 и «семёрки» на перекрёстке улицы Студенческая и малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде. Травмы получили 55-летняя пассажирка «шестёрки» и 25-летний водитель «семёрки», их доставили в первую горбольницу.

Около 20:00 на перекрёстке улиц Мира и Комсомольской в Губкине «Фольксваген Гольф» не пропустил «Волгу». После оказания медпомощи 29-летнего водителя «Волги» отпустили домой на лечение, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД