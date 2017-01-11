В Ивановской области во время отдыха житель Белгорода получил удар ножом

13:51

Полиция и сотрудники местного следственного управления устанавливают обстоятельства произошедшей драки.

Около 19 часов 10 января 2017 года в полицию от сотрудников скорой помощи поступило сообщение о драке. Инцидент произошёл в частном доме на улице Южной в городе Наволоки Ивановской области. В ходе конфликта были ранены двое мужчин, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Один из них – 47-летний хозяин дома скончался на месте происшествия. Второй мужчина – уроженец Белгорода госпитализирован.

В совершении преступления подозревается третий участник конфликта – житель Кинешмы, который скрылся с места происшествия.

По данным СУ СК России по Ивановской области, на теле хозяина жилища обнаружены колото-резаные раны на шее. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В рамках первоначальных следственных действий удалось установить, что конфликт произошёл между тремя мужчинами во время распития спиртных напитков.

Тяжесть причинённого белгородцу вреда здоровью определит судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будут квалифицированы действия злоумышленника в отношении пострадавшего.

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.