В ДТП под Ивней пострадала 5-летняя девочка, её родители погибли

13:10

За минувшие выходные в Белгородской области 10 автомобильных аварий унесли жизни трёх человек, 12 участников дорожного движения травмированы.

Около 00:30 4 февраля на трассе Россошь – Старобельск – Лозная в Ровеньском районе пьяный водитель «Лады Калина» на высокой скорости сбил 75-летнюю женщину, шедшую по краю дороги во встречном направлении. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП.

Спустя 12 часов на улице К. Заслонова в Белгороде 65-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре» попала под колёса «Форд Фокус». Пострадавшая госпитализирована.

В 2 часа ночи на улице Губкина в областном центре водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». В ДТП пострадал 54-летний мужчина, находившийся за рулём отечественной легковушки.

В 10 утра при аналогичных обстоятельствах на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка в Шебекинском районе столкнулись «Опель» и ВАЗ-2106. Пассажирки «шестёрки» 38 и 58 лет доставлены в местную ЦРБ.

В 11:10 46-летняя женщина за рулём «Хёндай Солярис» выехала на встречную полосу на улице Железнодорожной в Губкине, врезавшись в «Рено Логан» под управлением 48-летнего мужчины. Оба водителя с травмами доставлены в больницу.

Ещё одна аналогичная авария произошла в этот день на трассе Россошь – Старобельск в Ровеньском районе. В 13:30 здесь столкнулись два ехавших навстречу друг другу автомобиля «Дэу Матиз», за рулём которых находились женщины 30 и 33 лет. Обе госпитализированы.

В 18:00 на федеральной автодороге М-2 «Крым» в Ивнянском районе 32-летний водитель «Ниссан Альмера», по предварительным данным, превысив скорость, не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем «Даф». Водитель «Ниссана» и его 33-летняя пассажирка погибли на месте аварии. 5-летняя девочка – пассажирка легкового автомобиля госпитализирована в детскую областную больницу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В 10:55 5 февраля на перекрёстке неравнозначных дорог в посёлке Дубовое Белгородского района водитель «Рено Логан» не пропустил «Тойоту Аурис». В травмпункт № 2 областного центра обратилась 66-летняя пассажирка последней иномарки.

В 13:00 на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде водитель «Ниссан Икс Трейл» врезался в «Ниссан Кашкай». От удара внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Логан». 41-летняя пассажирка «Рено» обратилась в горбольницу № 2. После оказания медицинской помощи её отпустили с назначением амбулаторного лечения.

В 18:50 на трассе М-2 «Крым» – Владимировка – Ивня в Ивнянском районе водитель УАЗ сбил шедшего по дороге 48-летнего мужчину. Пешеход с травмами доставлен в Яковлевскую ЦРБ.

Фото областного управления ГИБДД