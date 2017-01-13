В Белгородском районе пожарные спасли из огня мужчину

16:39

41-летний хозяин загоревшегося дома не смог сам выбраться из-за сильного задымления.

Пожар в посёлке Разумное вспыхнул в 00:11 13 января. По предварительной версии, причиной происшествия в частном доме стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ликвидацией пожара занимались отдельный пост и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. В результате возгорания повреждены одна из комнат, вещи и мебель на всей площади дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.