Происшествия:

В Белгородском районе пожарные спасли из огня мужчину

16:39
13 Января 2017
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41-летний хозяин загоревшегося дома не смог сам выбраться из-за сильного задымления.

Пожар в посёлке Разумное вспыхнул в 00:11 13 января. По предварительной версии, причиной происшествия в частном доме стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ликвидацией пожара занимались отдельный пост и дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. В результате возгорания повреждены одна из комнат, вещи и мебель на всей площади дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. 

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