В столкновении УАЗа и двух легковушек в Белгородском районе пострадали дети 3 и 5 лет

11:40

6 апреля в области произошло четыре ДТП, в результате которых госпитализированы восемь человек.

В 7 утра на улице Соколова в Валуйках при выезде с прилегающей территории водитель ВАЗ-2106 не пропустил 68-летнего велосипедиста. Пенсионер с травмами доставлен в местную ЦРБ.

В 09:10 на трассе «Крым» в Ивнянском районе 64-летний водитель УАЗ-39099, перестраиваясь с крайней правой полосы на левую для разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Даф 95 XF» с полуприцепом «Шмитц». В результате аварии пострадали находившийся за рулём отечественного автомобиля пенсионер и его 52-летний пассажир.

Спустя час на улице Ленина в Старом Осколе 19-летний водитель ВАЗ-2115, обгоняя «ГАЗель», поворачивавшую налево вне перекрёстка, выехал на встречную полосу и совершил с ней столкновение, после чего протаранил припаркованные в кармане для стоянки «Хёндай Акцент» и «Волгу». В горбольницу № 1 доставлены водитель «пятнадцатой» и 30-летний водитель иномарки, находившийся в момент ДТП в салоне своего автомобиля.

В 19:20 в посёлке Новосадовый Белгородского района 26-летний водитель ВАЗ-21099, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с УАЗ, ехавшим по главной дороге. От удара легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Дэу Нексия». В результате ДТП в горбольницу №1 Белгорода доставлены двое детей из иномарки трёх и пяти лет и водитель «девяносто девятой», сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД