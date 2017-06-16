Происшествия:

В Старом Осколе три человека госпитализированы из внедорожника, который врезался в опору ЛЭП

11:31
16 Июня 2017
381
0

ДТП произошло в 19:45 15 июня на трассе Магистраль 1:1.

34-летний водитель «Мицубиси Паджеро», ехавший с превышением скорости, при возникновении опасности не попытался снизить скорость и остановить автомобиль. В результате внедорожник съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель и два его пассажира 25 и 35 лет с травмами доставлены в горбольницу № 1, сообщает областное управление ГИБДД.

В этот же день в 18:10 на автодороге Иловка – Острогожск в Алексеевском районе «Нива» влетела под КамАЗ с полуприцепом. 29-летний водитель легковушки, проезжая перекрёсток, не пропустил грузовик, ехавший по главной дороге. Мужчина госпитализирован.

В 21:30 на улице Рождественская в Старом Осколе 17-летняя девушка, шедшая по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колёса «Форд Фокус». Пешеход получила травмы.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10002
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
9711
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
8503
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
6469
Одна из пропавших девочек найдена в Старом Осколе
5716
Полиция ведёт расследование по делу белгородского «Робинзона»
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика