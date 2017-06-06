Происшествия:

В Старом Осколе нашли обезглавленное тело мужчины

15:01
06 Июня 2017
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Несмотря на то, что инцидент произошёл в начале июня, пользователи социальных сетей только сейчас начали обсуждать эту тему. Как пишут в группе «Молодёжь Старый Оскол», голова была обнаружена позже в мусорном ведре в доме у задержанного подозреваемого. 

Инцидент произошёл в селе Бормалявинки Старого Оскола Белгородской области. В группе «Молодёжь Старый Оскол» ищут всех, кому что-либо известно. Некоторые пользователи пишут, что во время отдыха компании некто оскорбил девушку и за неё вступился 38-летний мужчина (погибший).

Также старооскольцы сообщают, что подозреваемый задержан. Белгородское УМВД России сообщает, что старооскольским правоохранителям удалось в кратчайшие сроки установить личность мужчины, возможно, причастного к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый за причинение телесных повреждений 38-летний житель районного центра. Сейчас подозреваемый задержан. 

Следственный комитет прокомментирует ситуацию позже.


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