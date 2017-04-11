В Ровеньках «Нива» врезалась в дерево: два человека погибли, один в больнице

10:48

Пять ДТП в Белгородской области 10 апреля унесли жизни двух участников дорожного движения, пять получили травмы.

В 01:45 на улице Степана Разина в Ровеньках 34-летний водитель «Нивы» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Находившийся за рулём мужчина скончался на месте происшествия. Два его пассажира 30 и 34 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в Ровеньскую ЦРБ, где первый позже скончался, сообщает пресс-служба УГИБДД области.



В 11:15 на улице Разуменской в Белгороде 58-летний водитель «Тойота Аурис» выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Управлявший иномаркой мужчина госпитализирован в горбольницу № 1.





В 13:25 на улице Кирова в Алексеевке 9-летний мальчик, неожиданно выбежавший на дорогу из-за стоящего автомобиля, попал под «Хёндай Солярис». Ребёнок получил травмы.

В 13:50 на трассе Короча – Губкин – Горшечное в Старооскольском городском округе водитель «Шевроле Авео», разворачиваясь, не занял крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулся с попутным ВАЗ-21099. Медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине, управлявшей отечественной легковушкой.

В 16:30 во дворе дома на улице Магистральной в Чернянке водитель «Тойота Витц» сбила 14-летнего подростка, который неожиданно вышел на проезжую часть перед близко двигавшимся автомобилем. Мальчик доставлен в Чернянскую ЦРБ. После оказания медпомощи был отпущен домой.

Фото областного управления ГИБДД