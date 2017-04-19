В Прохоровском районе устанавливают личность погибшей в перевернувшейся иномарке пассажирки

10:33

Пять дорожно-транспортных происшествий, которые зарегистрированы в Белгородской области 18 апреля, унесли жизнь одного человека, ещё шестеро получили травмы.

В 08:40 на трассе Белгород – Ближняя Игуменка в Белгородском районе 32-летний водитель «Шевроле Клас» не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги, после чего опрокинулась в кювет. Пострадал управлявший автомобилем мужчина.

В 12:10 на улице Костюкова в Белгороде водитель «Опель», поворачивая налево, не пропустил «Ладу Самара», которая ехала на зелёный сигнал светофора. 20-летний водитель отечественного автомобиля и его 18-летняя пассажирка госпитализированы.

В 15:40 на автодороге Томаровка – Красная Яруга – граница Украины в Ракитянском районе 36-летний водитель «Дэу Матиз», выезжая с территории АЗС, не уступил дорогу ВАЗ-2107. В результате столкновения пострадал один из водителей, он самостоятельно обратился за медицинской помощью в Ракитянскую ЦРБ.

В 19:55 на трассе Прохоровка – Плота – Ржавец – Казачье в Прохоровском районе 50-летний водитель «Дэу Нексия» съехал в левый по ходу движения кювет, после чего иномарка перевернулась. Мужчина получил травмы и был доставлен в Прохоровскую ЦРБ. Его пассажирка скончалась на месте ДТП (её личность устанавливается). Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Напомним, днём на железнодорожном переезде станции Ездоцкая Старооскольского городского округа столкнулись пассажирский поезд и «Мицубиси Мираж». 49-летний водитель иномарки получил травмы.

Фото областного управления ГИБДД