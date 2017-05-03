В Губкине покатившийся «Фредлайнер» с прицепом раздавил водителя и врезался в дерево

11:21

2 мая в трёх дорожно-транспортных происшествиях получили травмы четыре человека.

В 10:30 на территории АО «ЛГОК» в Губкине 36-летний водитель «Френдлайнер Центури» с полуприцепом «Крона», не приняв мер для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля, покинул его кабину. В результате покатившаяся фура наехала на мужчину, врезалась в стоявший «Френдлайнер ФЛС» с полуприцепом и затем в дерево. Пострадавший госпитализирован в горбольницу № 1 Старого Оскола, сообщает областное управление ГИБДД.





В 11:00 на федеральной трассе М2 «Крым» в Яковлевском районе 39-летний водитель «Ленд Ровер Фрилендер», превысивший скорость, столкнулся с «Пежо 607» под управлением 47-летнего мужчины, остановившимся на перекрёстке для поворота налево. Пострадали оба водителя.

В 13:25 в микрорайоне «Юбилейный» в Старом Осколе 57-летняя женщина-водитель «Шкода Фабиа», поворачивая налево, не заняла крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулась с попутным микроавтобусом «Форд Транзит». Женщина получила травмы.

Фото областного управления ГИБДД