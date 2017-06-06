В Грайворонском районе двое детей пострадали при столкновении трёх легковушек

12:50

Всего 5 июня в Белгородской области произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы.

В 03:45 на трассе М-2 «Крым» в Ивнянском районе аварию устроил 22-летний житель Курска. Молодой человек во время движения отвлёкся от управления ВАЗ-2108 и столкнулся с ехавшим перед ним УАЗ-3909. В результате оба автомобиля съехали в кювет, после чего УАЗ перевернулся. 56-летний водитель УАЗ и 17-летняя пассажирка ВАЗ получили травмы.

В 9 часов утра в промышленной зоне станции Котёл-10 в Старом Осколе управлявший «Ладой Приорой» мужчина при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с попутным ВАЗ-2115. 63-летняя женщина-водитель «пятнадцатой» госпитализирована в горбольницу № 1.

В 12:10 на улице Сумской в Белгороде водитель ГАЗ-3302, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с мотоциклом «Сузуки GSХ-R750». 31-летний мотоциклист обратился за медицинской помощью в горбольницу № 1.

В 13:05 на улице Белгородской в Губкине 33-летний велосипедист из-за несоблюдения дистанции «догнал» ехавший перед ним автомобиль «Мицубиси Лансер». Мужчина получил травмы.

В 17:20 на трассе Белгород – Грайворон в Грайворонском районе водитель «Форд Галакси», поворачивая налево, не пропустил встречный «Ауди А6», после столкновения с которым также врезался в ВАЗ-21099, остановившимся на перекрёстке при выезде со второстепенной дороги. В ДТП пострадали три пассажира «Ауди» – мальчики 13 и 14 лет и 36-летняя женщина.

Спустя 25 минут на улице Сталеваров в Старом Осколе водитель «Рено Логан» во время поворота не уступил проезд мотоциклу «BS 250-6 GR», ехавшему во встречном направлении по равнозначной дороге. 18-летний мотоциклист получил травмы.