В Брянске задержан аферист, обманувший при покупке автомобиля жителя Белгородской области

15:49

Злоумышленник воспользовался распространённой схемой обмана, но затем вернул деньги потерпевшему.

Жертвой мошенника стал 28-летний житель одного из сёл Яковлевского района. Мужчина нашёл в Интернете объявление о продаже отечественного автомобиля по цене, значительно ниже рыночной, и, решив купить, связался с его владельцем.

Покупателя сначала попросили внести предоплату в размере 2500 рублей. Получив деньги, злоумышленник уговорил покупателя перечислить ему оставшиеся 27 тыс. рублей. Как только просьба была выполнена, продавец перестал выходить на связь, а белгородец был вынужден обратиться в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность предполагаемого преступника – 22-летнего жителя Брянска. Они отправились в служебную командировку для задержания злоумышленника. Похищенные обманным путём деньги молодой человек уже вернул своей жертве, отмечают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.