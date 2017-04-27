Происшествия:

В Брянске задержан аферист, обманувший при покупке автомобиля жителя Белгородской области

15:49
27 Апреля 2017
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Злоумышленник воспользовался распространённой схемой обмана, но затем вернул деньги потерпевшему.

Жертвой мошенника стал 28-летний житель одного из сёл Яковлевского района. Мужчина нашёл в Интернете объявление о продаже отечественного автомобиля по цене, значительно ниже рыночной, и, решив купить, связался с его владельцем.

Покупателя сначала попросили внести предоплату в размере 2500 рублей. Получив деньги, злоумышленник уговорил покупателя перечислить ему оставшиеся 27 тыс. рублей. Как только просьба была выполнена, продавец перестал выходить на связь, а белгородец был вынужден обратиться в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность предполагаемого преступника – 22-летнего жителя Брянска. Они отправились в служебную командировку для задержания злоумышленника. Похищенные обманным путём деньги молодой человек уже вернул своей жертве, отмечают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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