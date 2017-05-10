В Белгородской области рецидивист ограбил ювелирный магазин на 90 тысяч рублей

12:22

Ближайшие два года мужчина проведёт в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в марте 2017 года. 29-летний мужчина пришёл в ювелирный магазин в Старом Осколе, разбил стеклянную витрину, похитил золотые изделия и скрылся. Магазину был причинён ущерб в 90 тыс. рублей.

Благодаря оперативным действиям полицейских злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что новое преступление мужчина совершил менее чем через три месяца после освобождения из мест лишения свободы.

Суд квалифицировал действия старооскольца по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества». Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Старому Осколу.