Происшествия:

В Белгородской области мужчина попытался сжечь собутыльника заживо

14:29
12 Сентября 2017
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Инцидент случился в Старооскольском городском округе 7 сентября.

26-летний житель села Архангельское выпивал с 51-летним знакомым. Застолье они организовали в автомобиле во дворе. Гость испачкал машину, что сильно обидело хозяина. Он сделал приятелю замечание, но тот находился в той стадии опьянения, когда уже не мог адекватно среагировать и извиниться.

Тогда владелец авто решил использовать другой подход к обидчику. Он облил мужчину бензином и поджёг.

На счастье потерпевшего рядом оказался более адекватный брат хозяина. Он помог отправить мужчину в больницу.

Обвиняемый заключён под стражу. Ему инкриминируется покушение на убийство, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.


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