Происшествия:

Рецидивист, ограбивший пенсионерку на кладбище, получил шесть лет колонии

13:51
27 Апреля 2017
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Снятое с женщины золото полицейским удалось вернуть.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, разбойное нападение было совершено в октябре 2016 года вечером на городском кладбище в Шебекино. Неизвестный напал на 60-летнюю женщину, нанёс ей несколько ударов, после чего снял с неё золотые цепочку и серьги и скрылся.

Злоумышленник, уже имеющий судимость, был задержан, ювелирные изделия найдены и возвращены потерпевшей.

Белгородский областной суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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