В Белгороде задержаны подозреваемые в рассылке аудиосообщений о выигрыше 85 тысяч рублей

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Они отправляли СМС абонентам сотовой связи о мнимом выигрыше, а те, в свою очередь, добровольно им сообщали номера банковских карт и одноразовые пароли для входа в онлайн-банк, после чего оказывались без выигрыша и собственных денег.

Сотрудники УМВД России по Белгородской области раскрыли серию мобильных мошенничеств в результате оперативно-разыскных мероприятий.

По предварительной информации, подозреваемые рассылали абонентам сотовой связи СМС с аудиосообщениями о выигрыше 85 тыс. рублей. Тех, кто клюнул на новость о внезапном «везении», предполагаемые злоумышленники просили перезвонить по номеру телефона, указанному в голосовом сообщении, якобы для уточнения всех деталей.

«Счастливчикам» они представлялись сотрудниками финансовой организации. А затем, получив их расположение, просили сообщить номера банковских карт и одноразовые пароли для входа в онлайн-банк будто бы для перечисления выигрыша.

После того, как потерпевшие были пойманы на крючок, девушка связывала потерпевших со своим мужем – псевдосотрудником службы технической поддержки банка. Он уверял абонентов в необходимости подойти к банкомату и сообщить нужные данные. В момент, когда послушные потерпевшие выполняли все действия, их счёт обнулялся.

Сотрудники полиции подозревают супругов, переехавших в Белгород из Ленинградской области. Жертвами их мошеннической деятельности стали жители Архангельской, Свердловской и других областей.

Задержав предполагаемых злоумышленников на съёмной квартире в областном центре, правоохранители нашли «чёрную бухгалтерию», «симки», мобильные телефоны и вшитые в подушки 300 тыс. рублей, полученные незаконно.

В данный момент 29-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А его 36-летняя супруга находится под домашним арестом. В отношении обоих возбуждено сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Муж и жена могут получить за свои незаконные деяния до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.