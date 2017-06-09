Происшествия:

В Белгороде водитель «четырнадцатой» на высокой скорости наехал на бордюр и врезался в дерево на газоне

11:27
09 Июня 2017
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ДТП произошло 8 июня в 20:10 у дома № 8б на улице Щорса.

20-летний водитель ВАЗ-2114, превысив скорость, не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюрный камень, после чего врезался в дерево на газоне. 19-летняя пассажирка «четырнадцатой» получила травмы, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

В этот же день в 00:55 на улице Ливенской в Новом Осколе из-за превышения скорости перевернулся пьяный 32-летний водитель мотоцикла «Хонда». Мотоциклист с травмами доставлен в Новооскольскую ЦРБ.

В 15:50 в селе Погореловка Корочанского района 20-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил 79-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка госпитализирована.


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