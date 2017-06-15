Происшествия:

В Белгороде пенсионер на «Жигулях» сбил на «зебре» ребёнка

15:13
15 Июня 2017
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С травмами 8-летний мальчик доставлен в детскую областную клиническую больницу.

ДТП произошло в 08:50 14 июня. У дома № 63А на улице Калинина 81-летний водитель ВАЗ-2107 наехал на школьника, шедшего по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В этот же день в 02:20 на трассе Белгород – Грайворон в Яковлевском районе 20-летний водитель ВАЗ-2114, выезжая на «кольцо», не пропустил «Хонду Цивик». Молодой человек получил травмы.

В 9 часов утра на автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе водитель «Ниссан Кашкай» сбил 30-летнюю женщину, шедшую по «зебре». Пешеход госпитализирована.

В 14:40 на Михайловском шоссе в Белгороде 67-летний водитель «Москвича» при повороте налево не пропустил ехавший во встречном направлении мотоцикл «Ямаха». В результате столкновения пострадал 21-летний мотоциклист.

Фото областного управления ГИБДД


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