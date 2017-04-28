УАЗ протаранил «семёрку» в Шебекино: один человек погиб, двое в больнице

12:08

27 апреля пять ДТП в Белгородской области унесли жизнь одного участника дорожного движения, шесть человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Белгородской области, в 08:54 на трассе Прохоровка – Плота – Ржавец – Казачье в Прохоровском районе лишённый водительских прав мужчина за рулём ВАЗ-2107 не пропустил ВАЗ-2105. В результате столкновения 37-летний водитель «пятёрки» госпитализирован в Прохоровскую ЦРБ.

В 09:20 на Ржевском шоссе в Шебекино водитель УАЗ-31519 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107. 68-летний водитель «семёрки» и его 80-летняя пассажирка доставлены в больницу, вторая пассажирка автомобиля 68 лет скончалась на месте происшествия.

В 17:00 в микрорайоне Жукова в Старом Осколе 67-летняя женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода, попала под колёса «Форд Мондео». Водитель иномарки самостоятельно доставил пенсионерку в травмпункт.

В 17:50 на улице Дзгоева в Белгороде водитель «Мазда» сбила стоявшую на крае дороги 31-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.

В 21 час на улице Ленина в Шебекино жертвой наезда водителя «Тойоты Авенсис» стала 60-летняя женщина, шедшая по «зебре». Пенсионерка госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.

Фото областного управления ГИБДД