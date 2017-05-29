У автовокзала в Белгороде микроавтобус протаранил автобус и сбил пенсионерку на газоне

11:04

За минувшие выходные в шести дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек и пятеро пострадали.

В 21:10 27 мая на пересечении Белогорского проспекта и улицы Владимирская в Старом Осколе водитель «Лады Приоры» не пропустил ехавший по главной дороге скутер «Каори». В столкновении пострадала 37-летняя женщина, управлявшая скутером. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

В 23:55 в селе Солохи Белгородского района пьяный 20-летний водитель «Хёндай Акцент» сбил находившегося на проезжей части 28-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В 05:45 28 мая 18-летний водитель ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения в селе Рождествено Валуйского района не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. 16-летний пассажир легковушки госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ.

В 12:17 на трассе Северный подъезд к Белгороду в Белгородском районе 25-летний водитель мотоцикла «Дукати» без государственного номера выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Киа». Мотоциклист получил травмы.

В 13:20 на улице Урожайной в Белгороде водитель автомобиля «Фольксваген Транспортёр» не пропустил автобус «Мерседес», который заканчивал проезд перекрёстка. От удара микроавтобус вынесло на бордюр, после чего он выехал на газон и сбил стоявшую там 67-летнюю женщину. Пешеход с травмами доставлена в горбольницу № 2.

В 17:10 на второстепенной дороге проспекта А. Угарова в микрорайоне Солнечный в Старом Осколе водитель ВАЗ-2114 сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы, сообщает областное управление ГИБДД.