Происшествия:

Три человека пострадали при столкновении ВАЗа и «Рено» в Белгороде

12:18
29 Июня 2017
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Крупное ДТП произошло 28 июня в 19:15 на улице Волчанской в Белгороде. 

Автомобиль «Рено» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-210430. 53-летний водитель иномарки, а также 37-летний водитель «четвёрки» и его 41-летний пассажир доставлены в горбольницу № 1 Белгорода. Причина ДТП  устанавливается.

Днём на автодороге Разумное – Севрюково – Новосадовый в Белгородском районе ВАЗ-2110 врезался в опору ЛЭП. 25-летний водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

На северо-восточной объездной Белгорода БМВ сбил 42-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её госпитализировали в горбольницу № 1.

Ещё одна женщина 85 лет попала под колёса «Форда Мондео» на улице Щорса, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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