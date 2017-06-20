Трактор перевернулся в Белгородской области, водитель в больнице

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Всего 19 июня в регионе случилось шесть дорожных аварий, в них пострадали семь человек.

В Белгородском районе в начале девятого утра на трассе «Крым» 47-летняя автоледи на Mitsubishi Outlander, перестраиваясь в другой ряд, столкнулась с «тринадцатой», которой управлял пьяный 53-летний мужчина. Водитель отечественного авто с травмами оказался в первой горбольнице Белгорода.

В Красногвардейском районе в половине десятого утра 39-летний водитель трактора МТЗ-82, двигаясь к трассе Валуйки – Никитовка – Алексеевка превысил скорость, съехал в правый кювет, после чего трактор опрокинулся. Водителя с травмами отправили в красногвардейскую райбольницу.

В Белгороде в половине третьего дня 31-летняя автоледи за рулём Toyota Aygo на Богданке не пропустила Renault Logan, которым управлял 34-летний мужчина. Пострадал в столкновении 17-летний пассажир Toyota. Юношу отправили в детскую областную больницу.

В Красненском районе в половине шестого вечера в селе Камызино на трассе Валуйки – Никитовка – Алексеевка – Красное 48-летний водитель «Калины» превысил скорость и съехал в кювет, в результате чего был травмирован. Его отправили в местную райбольницу.

В посёлке Майский Белгородского района в начале седьмого вечера 33-летний мужчина за рулём Toyota Camry сбил 19-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего отправили в травмпункт второй горбольницы Белгорода.

В областном центре в одиннадцать часов вечера 54-летний водитель мотоцикла Suzuki на перекрёстке улиц Волчанской и Рабочей превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего мотоцикл опрокинулся. Пострадала в аварии 26-летняя пассажирка, её с травмами отправили в первую горбольницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД