«Тойота» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Белгороде

10:13

26 декабря в Белгородской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека, в том числе один ребёнок.

В 09:05 на Ржевском шоссе в Шебекино ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2115.43-летний водитель «пятнадцатой» и его 31-летний пассажир госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ.

В 14:32 на улице Садовой в Белгороде «Тойота Королла» с 36-летней женщиной за рулём сбила 8-летнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД