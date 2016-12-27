Происшествия:

«Тойота» сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе в Белгороде

10:13
27 Декабря 2016
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26 декабря в Белгородской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека, в том числе один ребёнок. 

В 09:05 на Ржевском шоссе в Шебекино ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2115.43-летний водитель «пятнадцатой» и его 31-летний пассажир госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ.

В 14:32 на улице Садовой в Белгороде «Тойота Королла» с 36-летней женщиной за рулём сбила 8-летнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

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