Таксиста – серийного вора аккумуляторов из грузовиков случайно задержали в Белгородском районе

09:55

Экипажу ДПС показалось странным поведение водителя такси, который резко остановился, увидев патрульный автомобиль.

Инцидент произошёл около 4 утра. Автоинспекторы сначала подумали, что таксист плохо себя чувствует, и немедленно подъехали к нему. Но водитель заверил их, что с ним всё в порядке.

Тем не менее поведение мужчины вызвало у сотрудников ОГИБДД УМВД России по Белгородскому району интерес. В ходе визуального осмотра его автомобиля они нашли несколько аккумуляторов, происхождение которых водитель пояснить не смог.

Таксиста вместе с имуществом доставили в территориальный отдел полиции, где он признался, что ночью совершил из припаркованных в посёлке Разумное грузовых автомобилей две кражи аккумуляторов.

Полицейские вскоре установили причастность мужчины к ещё трём аналогичным кражам, произошедшим в районе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Обстоятельства выясняются, рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Белгородской области.