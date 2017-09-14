Происшествия:

Стрельба в Белгороде: видео с Соборной площади появилось в сети

13:30
14 Сентября 2017
1680
0

В настоящее время на площади проводятся предварительные оперативно-следственные мероприятия.

Очевидцы выложили видео в социальных сетях. На нём отчётливо виден один труп. 
Машину стрелявшего увезли на эвакуаторе. 



На площади стоят машины спецслужб, а также чёрное авто службы ритуальных услуг.
Перекрыто движение автотранспорта по ул. Попова от проспекта Славы до улицы Победы; Гражданскому проспекту от ул. Николая Чумичова  до площади и Свято-Троицкий бульвар до Б. Хмельницкого. 

В адрес редакции поступил комментарий начальника ОИОС УМВД России по Белгородской области Алексея Гончарука.



Площадь полностью оцеплена, пешеходов не пускают. Представители правоохранительных органов пресекают любую очевидную  фото- и видеосъёмку. 



Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13824
Соборную площадь Белгорода перекрыли из-за стрельбы
10249
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
9043
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
7240
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
6834
К выходным в Белгородской области ожидается похолодание
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика