Стрельба в Белгороде: видео с Соборной площади появилось в сети

13:30

В настоящее время на площади проводятся предварительные оперативно-следственные мероприятия.

Очевидцы выложили видео в социальных сетях. На нём отчётливо виден один труп.Машину стрелявшего увезли на эвакуаторе.На площади стоят машины спецслужб, а также чёрное авто службы ритуальных услуг.Перекрыто движение автотранспорта по ул. Попова от проспекта Славы до улицы Победы; Гражданскому проспекту от ул. Николая Чумичова до площади и Свято-Троицкий бульвар до Б. Хмельницкого.В адрес редакции поступил комментарий начальника ОИОС УМВД России по Белгородской области Алексея Гончарука.Площадь полностью оцеплена, пешеходов не пускают. Представители правоохранительных органов пресекают любую очевидную фото- и видеосъёмку.