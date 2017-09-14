Соборную площадь Белгорода перекрыли из-за стрельбы
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Стрельба в Белгороде: видео с Соборной площади появилось в сети
13:30
14 Сентября 2017
16800
В настоящее время на площади проводятся предварительные оперативно-следственные мероприятия.
Машину стрелявшего увезли на эвакуаторе.
На площади стоят машины спецслужб, а также чёрное авто службы ритуальных услуг.
Перекрыто движение автотранспорта по ул. Попова от проспекта Славы до улицы Победы; Гражданскому проспекту от ул. Николая Чумичова до площади и Свято-Троицкий бульвар до Б. Хмельницкого.
В адрес редакции поступил комментарий начальника ОИОС УМВД России по Белгородской области Алексея Гончарука.
Площадь полностью оцеплена, пешеходов не пускают. Представители правоохранительных органов пресекают любую очевидную фото- и видеосъёмку.
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