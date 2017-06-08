Смертельное ДТП произошло на улице Красноармейской в Белгороде

10:39

25-летний водитель на иномарке насмерть сбил 62-летнего пешехода, который переходил дорогу по светофору.

7 июня в Белгородской области произошло два ДТП. В 09:00 29-летний водитель на «ГАЗели» выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу 54-летней женщине. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии её госпитализировали в Губкинскую центральную районную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Белгороде. Происшествие случилось 7 июня в 22:20 на улице Красноармейской в районе дома № 33. 25-летний водитель на джипе Cherokee сбил 62-летнего пешехода. По информации пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области, тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.

Фото пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области