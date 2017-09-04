Смертельная авария: водитель «Хонды» погиб после столкновения с МАЗом в Корочанском районе

13:26

В первые три дня сентября в области случилось 16 ДТП — 1 человек погиб, пострадали 20 взрослых и 1 ребёнок.

В пятницу в Корочанском районе на трассе Белгород – Павловск 32-летний водитель Honda Civic выехал на встречку и столкнулся с МАЗом; мужчина скончался на месте. Там же съехал в кювет и опрокинулся Renault Duster 46-летнего мужчины; пострадала 43-летняя пассажирка.

В Белгороде на проспекте Б. Хмельницкого врезался в дерево Mercedes Benz. 32-летний водитель и два пассажира 33 и 20 лет госпитализированы.

В Яковлевском районе на автодороге «Крым» в Volkswagen Golf 40-летней женщины, поворачивающей налево, врезался ВАЗ-21041 39-летнего мужчины. Водитель «четвёрки» и пассажиры, включая 5-летнюю девочку, доставлены в ЦРБ Строителя.

В ночь с пятницы на субботу в Ивне нетрезвый 22-летний мужчина за рулём ВАЗ-2107 выехал на обочину и врезался в дерево; пострадали водитель и 19-летняя пассажирка. В субботу днём в Вейделевском районе на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 41-летний водитель КамАЗа с прицепом, поворачивая налево, не уступил дорогу ВАЗ-2110. 56-летний водитель «десятки» попал в больницу.

В воскресенье нарушали ПДД только жители Старого Оскола. На улице Сталеваров в 52-летнего пешехода попало колесо от ВАЗ-2121 — 32-летний автовладелец вовремя не отремонтировал машину. Во дворе дома в Юбилейном 57-летний водитель LADA Granta сбил 55-летнего пешехода, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД