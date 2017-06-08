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СКР: драка в Строителе произошла из-за девушки

17:21
08 Июня 2017
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Пострадавший юноша по-прежнему остаётся в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, 6 июня из парка Маршалково города Строитель в Яковлевскую ЦРБ был доставлен 17-летний молодой человек. Подросток получил черепно-мозговую травму в результате разборок между двумя компаниями ребят.

Как сообщает региональное следственное управление, изначально конфликт произошёл из-за девушки между двумя подростками. Разобраться юноши решили с приятелями в парке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».


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