Самарский гость может сесть на семь лет за грабёж белгородки

17:12

Мужчина обворовал свою знакомую возле железнодорожного вокзала Белгорода.

По предварительным данным, женщина недавно познакомилась с 29-летним жителем Самарской области в соцсети и пригласила его в Белгород. Когда мужчина опоздал на поезд из областного центра, они поссорились. После этого он ударил её по голове, сорвал золотую цепочку и попытался скрыться. Грабителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Правоохранители изъяли ювелирное изделие стоимостью порядка восьми тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Гостя региона задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.