Происшествия:

Рабочий погиб при обрушении породы на предприятии Белгородской области

11:20
02 Июня 2017
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В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Белгородской области, несчастный случай произошёл 25 мая в ООО «Металл-групп» (собственник Яковлевского рудника – Прим. ред.). Во время установки и затяжки арочной крепи произошло обрушение породы. Работник получил смертельные травмы.

Расследованием обстоятельств случившегося занимается специально созданная комиссия при участии Верхне-Донского управления Ростехнадзора и региональной Государственной инспекции труда.


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