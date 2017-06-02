Рабочий погиб при обрушении породы на предприятии Белгородской области

11:20

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Белгородской области, несчастный случай произошёл 25 мая в ООО «Металл-групп» (собственник Яковлевского рудника – Прим. ред.). Во время установки и затяжки арочной крепи произошло обрушение породы. Работник получил смертельные травмы.

Расследованием обстоятельств случившегося занимается специально созданная комиссия при участии Верхне-Донского управления Ростехнадзора и региональной Государственной инспекции труда.