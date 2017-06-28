Происшествия:

Пятнадцатилетний белгородец предстанет перед судом за насилие над восьмилетней девочкой

10:48
28 Июня 2017
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Инцидент произошёл в апреле текущего года.

По версии следствия, 15-летний белгородец увидел на улице знакомую восьмилетнюю девочку, завёл её в заброшенный  нежилой дом и совершил в отношении неё  насилие сексуального характера.

На него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следственный комитет РФ по Белгородской области передал уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростку грозит от двенадцати до двадцати лет тюрьмы.


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