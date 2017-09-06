Происшествия:

Пьяный подросток за рулём ВАЗа перевернулся в Белгороде, скрываясь от ДПС

10:37
06 Сентября 2017
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ДТП с тремя пострадавшими произошло на улице Рабочая в районе дома № 14А в Белгороде 5 сентября.

По предварительной информации, 17-летний белгородец за рулём «ВАЗ–21134» не остановился по требованию инспектора ДПС и попытался скрыться. Но в районе дома № 14А по улице Рабочая не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся.

Пострадали водитель и его двое пассажиров – 19-летний и 20-летний молодые люди. У них диагностированы телесные повреждения различной степени тяжести.

У водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области


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