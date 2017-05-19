Пьяный пенсионер из Белгородской области убил приютившего его курянина косой

14:57

С места преступления подозреваемый скрылся.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курской области, 63-летний житель Белгородской области приехал в соседний регион, чтобы найти работу. Он остановился в Рыльском районе. Здесь он познакомился с 47-летним жителем деревни Малонизовцево и стал жить у него.

В ночь на 16 мая 2017 года во время распития спиртных напитков между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Испытывая неприязненное отношение к владельцу дома, белгородец нанёс ему около пяти ударов ножом, после чего стал собирать вещи, чтобы уйти.

Раны оказались неглубокими, поэтому потерпевший продолжил словесный конфликт и вышел из дома вслед за своим гостем. На улице белгородец взял косу и не менее пяти раз ударил ею в шею хозяину дома. От полученных травм мужчина скончался на месте. Житель Белгородской области собрал вещи и скрылся. Тело погибшего обнаружили местные жители только 17 мая.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении белгородца под стражу и предъявлении обвинения.