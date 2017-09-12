Попытка украсть бытовую химию может обернуться для оскольчанки годом тюрьмы

09:18

Жительница Старого Оскола задержана при попытке похитить товар в одном из торговых центров города.

Как сообщают правоохранители, 30-летней женщине удалось пронести мимо кассы бытовую химию. Заподозривший неладное охранник остановил женщину и удерживал до приезда полиции.

По базе данных сотрудники МВД установили, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП Российской Федерации (Мелкое хищение). Теперь в отношении оскольчанки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (Покушение на мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.