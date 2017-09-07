Происшествия:

Полиция Белгорода ищет вандалов, осквернивших памятник возле Белгородского драматического театра

13:53
07 Сентября 2017
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Нацистская символика появилась на скульптуре вяжущей бабушки  – «Воспоминание».

Как информационному агентству «Бел.Ру» пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, сейчас полиция проводит проверку по данному факту и комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

После проверки правоохранителям будет понятно, есть ли повод для возбуждения уголовного дела по ст. 214 УК РФ «Вандализм».


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