Поезд Белгород-Новосибирск протаранил легковушку под Старым Осколом

14:57

Виновником случившегося стал водитель «Мицубиси», который выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом.





Как отмечают в пресс-службе ЮВЖД, ДТП произошло в 12:23 18 апреля на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Ездоцкий-Стойленская под Старым Осколом. Водитель решился проскочить перед приближающимся пассажирским поездом № 124 Белгород-Новороссийск, несмотря на запрещающий сигнал светофора и исправно работающую сигнализацию.

Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не успел из-за небольшого расстояния до иномарки.

В ДТП пострадал только водитель легковушки. Ни бригада поезда, ни пассажиры за медицинской помощью не обращались. Схода вагонов не произошло.

В 12:41 поезд отправился дальше в пункт назначения. Сбоев в графике движения нет. Выяснением обстоятельств случившегося на месте происшествия занимается комиссия ЮВЖД.

Фото Дарьи Изофатовой