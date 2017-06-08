Подросток госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии после конфликта в парке

09:53

Инцидент произошёл 6 июня в Строителе Яковлевского района Белгородской области.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области, в парке Маршалково между двумя компаниями подростков вспыхнул конфликт, в результате которого 17-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму.

Информация в правоохранительные органы поступила из Яковлевской ЦРБ, куда был доставлен пострадавший. Состояние подростка оценивается как крайне тяжёлое.

Следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В областном УМВД сообщили, что личность подозреваемого в причинении травм подростку установлена. В настоящее время 18-летний житель Строителя задержан.