Под Губкином КамАЗ с прицепом сбил шедшего по дороге неизвестного мужчину

09:57

25 января в Белгородской области в трёх ДТП пострадали четыре человека.

В 06:30 на улице Губкина в Белгороде водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Пешеход получила травмы.

В 07:15 на автодороге Лукьяновка – Тим в Губкинском городском округе житель Курской области за рулём ВАЗ-2115, поворачивая налево на перекрёстке с улицей Центральной посёлка Троицкий, не уступил проезд автомобилю «Ниссан Сентра». В результате ДТП пострадали 52-летний водитель иномарки и его 53-летний пассажир.





В 18:30 на трассе Бобровы Дворы – Чаплыжное в Губкинском городском округе водитель автомобиля КамАЗ с прицепом наехал на мужчину, шедшего по проезжей части. Пешеход доставлен в ЦРБ Губкина. Его личность и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД