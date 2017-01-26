Происшествия:

Под Губкином КамАЗ с прицепом сбил шедшего по дороге неизвестного мужчину

09:57
26 Января 2017
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25 января в Белгородской области в трёх ДТП пострадали четыре человека.

В 06:30 на улице Губкина в Белгороде водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Пешеход получила травмы.

В 07:15 на автодороге Лукьяновка – Тим в Губкинском городском округе житель Курской области за рулём ВАЗ-2115, поворачивая налево на перекрёстке с улицей Центральной посёлка Троицкий, не уступил проезд автомобилю «Ниссан Сентра». В результате ДТП пострадали 52-летний водитель иномарки и его 53-летний пассажир.

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В 18:30 на трассе Бобровы Дворы – Чаплыжное в Губкинском городском округе водитель автомобиля КамАЗ с прицепом наехал на мужчину, шедшего по проезжей части. Пешеход доставлен в ЦРБ Губкина. Его личность и обстоятельства ДТП выясняются, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД

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