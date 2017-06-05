Под Волоконовкой водитель ВАЗ-21099 протаранил опору газопровода

11:49

В минувшие выходные в четырёх дорожно-транспортных происшествиях в Белгородской области пострадали шесть человек, включая восьмимесячную девочку.

В 00:35 3 июня на улице Щорса в Белгороде 43-летний водитель «Рено Логан» из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с ВАЗ-2113. В свою очередь «тринадцатая» врезалась в другой «Рено» и «Ладу Приору». В массовом столкновении автомобилей пострадала 29-летняя пассажирка «Рено Логан». Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт № 2. Виновник случившегося от прохождения медосвидетельствования отказался, сообщает УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

4 июня в 17:30 в посёлке Таврово в Белгородском районе по аналогичной причине водитель ВАЗ-2107 врезался в ехавший перед ним «Хёндай Солярис». В ДТП травмы получила 8-месячная пассажирка иномарки. Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. После осмотра она была отпущена.

В 19:05 в посёлке Северный Белгородского района вышедший на дорогу из-за стоящего автомобиля 12-летний мальчик попал под колёса «Тойоты Аурис». Ребёнок был госпитализирован, но после оказания медпомощи отпущен.

В этот же день в 20:15 в селе Новоивановка Волоконовского района 29-летний водитель ВАЗ-21099, выехав на левую обочину, врезался в опору газопровода. Пострадал сам управлявший автомобилем мужчина, а также два его пассажира 26 и 37 лет. С травмами они госпитализированы в Волоконовскую ЦРБ.