Под Старым Осколом ведётся розыск водителя, сбившего женщину при движении задним ходом

10:27

В четырёх ДТП в Белгородской области, произошедших 6 июня, пострадали четыре человека.

В 07:25 на улице Корочанской в Белгороде женщина-водитель «Мицубиси» сбила 15-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре». Подросток с травмами доставлен в детский травмпункт, после чего отпущен. Ему назначено амбулаторное лечение.

В 07:55 в Мебельном переулке в Старом Осколе 33-летняя женщина за рулём «Фиат Пунто» столкнулась с попутным ВАЗ-2110. Водитель иномарки получила травмы.

В 15:30 в селе Шаталовка Старооскольского городского округа неустановленный водитель на неизвестном автомобиле, двигаясь задним ходом, наехал на 27-летнюю женщину и скрылся. ДТП произошло в районе дома № 2 на улице Весёлой. Пешеход госпитализирована в горбольницу № 1 Старого Оскола.

В 19:30 на улице Орлова в областном центре 57-летняя женщина, шедшая по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колёса «Датсун». Пешехода с травмами доставили в горбольницу № 1 Белгорода, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.