Происшествия:

Под Корочей иномарка на высокой скорости вылетела в кювет и приземлилась на крышу: трое в больнице

16:29
14 Апреля 2017
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Всего в четырёх ДТП в Белгородской области, произошедших 13 апреля, пострадали восемь человек.

В 07:25 на улице Маяковского в Алексеевке девушка-водитель «Шевроле Авео» сбила 50-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пешеход сама обратилась в Алексеевскую ЦРБ.

В 11:55 на автодороге Белгород – Павловск – Ивица – Нечаево в Корочанском районе 67-летний водитель «Дэу Нексия», превысив скорость, не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет, после чего врезалась в дерево и перевернулась. Пенсионер и две его пассажирки 66 и 64 лет самостоятельно обратились за медицинской помощью в Корочанскую ЦРБ.

В 17:40 на улице Магистральной в Белгороде водитель «Мерседес Бенц» из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем «Ниссан», из-за чего последний перевернулся. Управлявшая им 30-летняя женщина доставлена в горбольницу № 2.

В 18:10 на трассе Белгород – Павловск в Корочанском районе 18-летний водитель ВАЗ-2110 съехал в правый кювет, после чего смог вырулить на дорогу, но столкнулся с попутным «Мерседес Бенц МЛ350». В результате оба автомобиля вылетели в кювет и врезались в дерево. 33-летняя женщина-водитель иномарки и её пассажирки 17 и 34 лет госпитализированы в Корочанскую ЦРБ, сообщает УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

 Фото областного управления ГИБДД

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