Происшествия:

Под Белгородом пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП на встречной полосе

11:19
21 Апреля 2017
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20 апреля в двух автомобильных авариях в регионе пострадали два человека.

В 04:30 на трассе Белгород – Павловск в Алексеевском районе 68-летний водитель «Хонда CR-V», несмотря на дорожные условия, превысил скорость, из-за чего машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В ДТП пострадала 52-летняя пассажирка иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В 16:20 в посёлке Северный Белгородского района 26-летний водитель ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Ниссан. Виновник аварии получил травмы.

Фото областного управления ГИБДД

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